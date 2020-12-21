Українська
$ 27,83
34,1
  1. Последние новости Украины

Три в одном: украинские ученые разработали уникальный тест на COVID-19 и два штамма гриппа

21 декабря, 14:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В планах Института молекулярной биологии – создание теста на пять вирусов

Ученые Института молекулярной биологии и генетики разработали комбинированный ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – коронавируса и штаммов А и В вируса гриппа. Продолжительность теста – около 6 часов.

Реклама

Об этом ИМБиГ сообщает на своей странице в Facebook.

Директор института, академик Михаил Тукало объяснил, что новые ПЦР-тесты были проверены на образцах от больных, переданных Центром общественного здоровья в Киеве. Поэтому ИМБиГ надеется на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом.

А тем временем ученые института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в том числе риновируса и кори.

В тренде
В Украине ударит мороз до -10, а потом потеплеет до +9: чем удивит погода

В Институте молекулярной биологии и генетики напомнили, что по заказу СНБО они в январе-2020 первыми в Украине разработали и сертифицировали тест-системы для диагностики коронавируса. А первого в стране больного COVID-19 (в Черновцах) обнаружили в начале марта именно благодаря тестам ИМБиГ.

Реклама

Напомним, точность украинских тест-систем составляет 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

Также напомним глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко рассказал, что отечественные ПЦР-тесты на коронавирус не соответствуют требованиям, так как две частные компании-"прокладки" используют средства российского или китайского производства и просто переклеивают на них этикетки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

грипп тест тестирование коронавирус COVID-19 ПЦР-тесты ИМБиГ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуФинансы
Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделю
Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделюУкраина
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорация
На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорацияДругие новости
"Не дождался и положил трубку": Степанов "тайно" позвонил в контакт-центрУкраина
Доллар и евро подорожали: курс Нацбанка
Доллар и евро подорожали: курс НацбанкаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять