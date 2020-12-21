Три в одном: украинские ученые разработали уникальный тест на COVID-19 и два штамма гриппа

Ученые Института молекулярной биологии и генетики разработали комбинированный ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – коронавируса и штаммов А и В вируса гриппа. Продолжительность теста – около 6 часов.
Об этом ИМБиГ сообщает на своей странице в Facebook.
Директор института, академик Михаил Тукало объяснил, что новые ПЦР-тесты были проверены на образцах от больных, переданных Центром общественного здоровья в Киеве. Поэтому ИМБиГ надеется на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом.
А тем временем ученые института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в том числе риновируса и кори.
В Институте молекулярной биологии и генетики напомнили, что по заказу СНБО они в январе-2020 первыми в Украине разработали и сертифицировали тест-системы для диагностики коронавируса. А первого в стране больного COVID-19 (в Черновцах) обнаружили в начале марта именно благодаря тестам ИМБиГ.
Напомним, точность украинских тест-систем составляет 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.
Также напомним глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко рассказал, что отечественные ПЦР-тесты на коронавирус не соответствуют требованиям, так как две частные компании-"прокладки" используют средства российского или китайского производства и просто переклеивают на них этикетки.
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