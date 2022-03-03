Трибунал в Гааге начал расследование возможных военных преступлений РФ против Украины

РФ и Путин понесут ответственность за свои действия

Преступления РФ теперь будут расследовать/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Гааге началось расследование вероятных военных преступлений России. Внимание будет уделено нападению РФ на Украину.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Трибунал в Гааге приступил к расследованию возможных военных преступлений России", — написал Гончаренко.

Преступление РФ

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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