Троица по-древнеславянски – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 19 и 20 июня

В субботу и воскресенье, 19-20 июня, в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоится праздник Троица.
Суббота, 19 июня
В программе на Троицу:
- 10:00 – в церкви Святого Архистратига Михаила и в церкви Святого Николая начнется поминальное богослужение.
- 12:00 – на Певческом поле музея будет установлено Троицкое дерево – Виху.
- 13:00 – на экспозиции "Среднее Приднепровье" будет проходить Троицкий обряд "Вождение куста".
- 13:45 – на Певческом поле музея начнутся детские забавы.
- 14:00 – на сценической площадке состоятся выступления фольклорных коллективов из Черкасской, Винницкой, Киевской областей и Киева.
Читайте также:
В Украину идет настоящая летняя жара: когда ждать до +33 и какая погода на Троицу
Воскресенье, 20 июня
- 10:00 – в церкви Святого Архистратига Михаила и в церкви Святого Николая начнется праздничное богослужение, освящение Троицкого зелья.
- 15:00 – обрядовые действа и древние обычаи. Выступления народных коллективов и вокальной студии Иларии.
Самые важные новости Украины и мира смотрите в сюжете "Сегодня":