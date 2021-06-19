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Троица по-древнеславянски – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 19 и 20 июня

19 июня 2021 7:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В субботу на Певческом поле музея будет установлено Троицкое дерево, а в воскресенье – обрядовые действа и древние обычаи

В субботу и воскресенье, 19-20 июня, в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоится праздник Троица.

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Суббота, 19 июня

В программе на Троицу:

  • 10:00 – в церкви Святого Архистратига Михаила и в церкви Святого Николая начнется поминальное богослужение.
  • 12:00 – на Певческом поле музея будет установлено Троицкое дерево – Виху.
  • 13:00 – на экспозиции "Среднее Приднепровье" будет проходить Троицкий обряд "Вождение куста".
  • 13:45 – на Певческом поле музея начнутся детские забавы.
  • 14:00 – на сценической площадке состоятся выступления фольклорных коллективов из Черкасской, Винницкой, Киевской областей и Киева.

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Воскресенье, 20 июня

  • 10:00 – в церкви Святого Архистратига Михаила и в церкви Святого Николая начнется праздничное богослужение, освящение Троицкого зелья.
  • 15:00 – обрядовые действа и древние обычаи. Выступления народных коллективов и вокальной студии Иларии.

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