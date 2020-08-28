Труханов: проект консервации Дома Гоголя будет разработан до средины сентября

Кроме того, на дом уже установлен баннер, вокруг флигеля - строительные леса

Городская власть и представитель ОСМД "Уютное" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сохранения объекта культурного наследия – Дома Гоголя в Одессе. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает "РБК-Украина".

/ Фото: пресс-служба

"Мы с собственниками сошлись в единой позиции, что архитектурное наследие одесситов должно им служить. Сегодня мы движемся согласно выработанной "дорожной карте": на дом уже установлен баннер, вокруг флигеля – леса. До 15 сентября должен быть разработан проект консервации здания. Параллельно разрабатывается проект ремонтно-реставрационных работ", – заявил мэр Одессы.

Труханов также подчеркнул, что один из важных пунктов меморандума, предложенных самими собственниками, – рассмотреть возможность размещения в доме музейной экспозиции, посвященной Гоголю, и свободного доступа к ней.

Городской голова призвал одесситов, имеющих собственность в домах – памятниках архитектуры, последовать примеру ОСМД "Уютное", ведь объединение усилий позволит городу ускорить темпы в восстановлении своего наследия.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявлял, что Дом Гоголя находится в аварийном состоянии и требует срочной консервации во избежание дальнейшего разрушения.

Такие выводы сделала комиссия, созданная 30 июля для обследования состояния фасадного Г-образного корпуса, известного как Дом Гоголя.

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