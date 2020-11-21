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Трупы в приемных отделениях будут уже при 20 тыс. больных COVID – эксперт Минздрава

21 ноября, 21:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Уже сейчас реанимации заполнены

Если в Украине количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 ежедневно будет 15-20 тысяч, то медицина "ляжет" и мы повторим сценарий первой волны пандемии в Италии, когда погибло много людей.

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Об этом заявил эксперт Минздрава по COVID-19 профессор Сергей Дубров, который спасает больных с тяжелым или критическим ходом коронавируса, в интервью "Радио Свобода".

"Мы все должны понимать, что если количество лиц, которые болеют, новых заболеваний ежедневно будет 15-20 тысяч, то медицина ляжет. И просто у нас будут те кадры, которые мы видели во время первой волны на севере Италии, то есть трупы на полах, трупы в приемных отделениях", – считает врач.

Он пояснил, что если количество заболеваний 15-20 тысяч новых случаев в день будет продолжаться в течение около хотя бы двух недель, то и тяжелых больных будет намного больше.

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"То есть мы просто уже не выдержим. У нас в отделении интенсивной терапии больницы №17, где я работаю, 10 коек – 10-11 больных. Меньше больных у нас практически не бывает", – отметил Дубров.

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Напомним, согласно последней сводке Минздрава, по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии). За пятницу умерли 215 украинцев (10 813 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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смерть Минздрав трупы коронавирус COVID-19
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