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Туман и дожди: синоптик рассказала, как завтра изменится погода в Украине

14 октября, 13:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ночью в восточных областях может пойти дождь

В Украине в четверг, 15 октября, будет преобладать сухая воздушная масса, поскольку в сторону страны движется антициклон.

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Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в Telegram.

Она отметила, что дожди завтра вероятны в западных областях, разве что ближайшей ночью немного осадков выпадет в Харьковской, Луганской области и в Днепре.

Температура в течение дня, согласно прогнозу Диденко, ожидается 15-20 градусов тепла, на Западе 13-18 градусов, в южной части и на востоке Украины 19-23 градуса. Ночью и утром на улице будет туман.

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В столице в этот день также без дождя, утром дымка или туман. Температура днем будет около 16-17 градусов.

Напомним, в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, пошел снег.

Также недавно народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега.

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