Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе

Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и еще двое судей КСУ отказываются освобождать арендуемые помещения в государственном санатории в Конча-Заспе, хотя с ними расторгли договоры из-за долгов за коммунальные услуги, порчи государственного имущества и самовольного захвата земли.

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Служители Фемиды подают иски в районные суды и не желают вывозить свои вещи, говорится в сюжете журналиста "Сегодня" Евгения Назаренко.

Коттедж в парке "Конча-Заспа", где отдыхала еще советская номенклатура, теперь стал любимым местом судей Конституционного суда Украины.

"Судья Тупицкий не платил пять месяцев за пользование и шесть месяцев – за коммунальные услуги. Он продолжает блокировать наше решение об освобождении этого дома путем размещения своих личных вещей в этом доме. А из-за статуса судьи Конституционного суда он это комментирует как вмешательство в его личную жизнь", – говорит Александр Гурин, директор парка отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Сумма задолженности Тупицкого составила чуть менее 80 тыс. гривен, при том, что зарплата в год – почти 5 млн грн. Парк отдыха расторг договор аренды с Тупицким, но дом судья не освобождает.

Долг в итоге недавно оплатил, но только после решения о выселении. 80 тысяч для Александра Тупицкого – сумма незначительная, ведь вместо уплаты задолженности за аренду и коммуналку на Новый год поехал на недешевый отдых в Дубаи.

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В СМИ появилась информация, что за проживание на вилле в Арабских Эмиратах семья Тупицкого платила 250 тысяч гривен в сутки. Журналисты пытались связаться по телефону с отстраненным председателем КСУ, но уже вторую неделю он на звонки не отвечает.

Ободранные обои, сломанные двери и разбитая плитка – это уже квартира сына судьи КСУ Александра Литвинова, который также снимал номер в санатории в Конче-Заспе. И в таком ужасном виде оставил квартиру после себя.

"Вы бы заселились в такой номер, скажите мне? Это абсолютно исключено. Естественно, что обои были поклеены, вот этого вот не было. Это однозначно", – возмущается Анжела Роговская, начальница службы дома отдыха "Конча-Заспа".

Руководство парка отдыха подало заявление в полицию на Литвинова-младшего. Только после этого он оплатил причиненный ущерб. Рядом расположен коттедж отца – судьи Конституционного суда. Александр Литвинов без каких-либо официальных разрешений увеличил свой арендованный участок на 7 соток.

"Вопреки закону, вопреки договору с ним, он не имел права осуществлять ремонтные работы на этой территории. К чему это привело? Здесь находятся пять люков, ключевых люков теплоснабжения и водоотведения. И подобным образом он просто блокирует работу наших служб", – рассказывает Александр Гурин.

Журналисты звонят Александру Литвинову. Вызов сразу сбрасывают, что означает – номер в "черном списке". На прошлой неделе мы общались с судьей. По поводу того, что он с коллегой Александром Касмининим судится о возмещении ему зарплаты, недоплаченной в первый локдаун.

С тех пор связаться с Литвиновым по телефону невозможно. На территории парка отдыха "Конча-Заспа" арендует квартиру еще один судья КСУ – Игорь Слиденко. Дом, где он снимает квартиру, отдали под детский дом. Все жильцы выселились, кроме судьи Слиденко. Мы связались с ним, и он пригласил нас к себе на работу, в КСУ, где и объяснит свою позицию в ближайшие дни.

Видео: Сегодня

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Напомним, судьи КСУ Александр Литвинов и Александр Касминин пытаются взыскать с государства недополученную за карантин зарплату в 1,3 млн гривен.

Новости "Сегодня" также рассказывали о состоянии судей КСУ, которые подали иск к Украине. У них – машины, квартиры и много денег.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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