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Тупицкому вручат новое подозрение – экс судью вызвали в Офис генпрокурора

14 июля 2021 23:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Какие именно обвинения собираются выдвинуть скандальному судье Конституционного суда, пока неизвестно

Александр Тупицкий и повестка в Офис генпрокурора / коллаж "Сегодня"

Александр Тупицкий и повестка в Офис генпрокурора / коллаж "Сегодня"

Скандального судью Конституционного суда Александра Тупицкого, указ об увольнении которого Верховный суд сегодня отменил, на 16 июля вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения.

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Об этом сообщил адвокат судьи Ростислав Кравец в Facebook и опубликовал фото повестки.

По словам адвоката, документ был доставлен около десяти часов вечера.

"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, еще нет", – написал Кравец.

Повестка Александру Тупицкому из Офиса генпрокурора / facebook.com/rkravets
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Повестка Александру Тупицкому из Офиса генпрокурора / facebook.com/rkravets

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Как видно из документа, какие именно обвинения собираются выдвинуть Тупицкому, там и вправду не указано.

Напомним, 27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

Позже Тупицкий обжаловал указ Зеленского в Верховном суде. И Верховный суд 14 июля отменил указ, которым судья был уволен, но в Офисе президента уже заявили, что будут подавать апелляцию на это решение.

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