Турция "накрылась": в Одессе "авторитета" со скандалом вывели из самолета (видео)

Скандал на борту самолета едва не закончился дракой, один из пассажиров вступил в перепалку "по понятиям"

Из-за маски не полетел на курорт. Коллаж "Сегодня"

На рейсе Одесса – Анталия произошел неприятный инцидент – перед самым взлетом одного из пассажиров вывели из самолета из-за дебоша и отказа надеть маску. Об этом сообщает Telegram-канал УСИ – новости Одессы.

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Самолет готовился к отправке в Турцию, пассажиры разместились на своих местах, но в какой-то момент возник скандал из-за соблюдения карантинных требований.

Мужчина категорически отказывался надеть маску по требованию бортпроводника, скандалил, называл себя "авторитетом" и задерживал отправление. Стоит отметить, что его супруга, как и положено, была в маске.

Во время перепалки даже некоторые пассажиры угрожали мужчине, лишь бы быстрее уже самолет отправился в рейс, чуть не дошло до драки. В итоге отдых в Турции для дебошира "накрылся" – под аплодисменты пассажиров мужчину вывели из самолета.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России пассажир открыл аварийный люк самолета, потому что не выдержал духоты. В результате авиакомпании пришлось заменить самолет.

А в Запорожье пенсионерка подралась с девушкой в автобусе из-за маски. Молодая женщина агрессивно отреагировала на замечание, из-за чего пожилая пассажирка бросилась на нее с кулаками.