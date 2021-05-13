Турция отменяет ПЦР-тесты для украинцев

Подписанная недавно между Украиной и Турцией декларация дает первые результаты, особенно это важно перед началом курортного сезона

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Отдых в Турции для украинцев станет еще доступнее – с 15 мая отменяют ПЦР-тесты на коронавирус, которые необходимы были для поездок в эту страну.

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Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, дает первые результаты.

"С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование", – заявил Ткаченко.

По его словам, Турция также отменяет ПЦР-тесты для граждан Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

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