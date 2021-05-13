Турция отменяет ПЦР-тесты для украинцев

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Отдых в Турции для украинцев станет еще доступнее – с 15 мая отменяют ПЦР-тесты на коронавирус, которые необходимы были для поездок в эту страну.
Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
По его словам, декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, дает первые результаты.
"С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование", – заявил Ткаченко.
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По его словам, Турция также отменяет ПЦР-тесты для граждан Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.
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