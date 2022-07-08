Туризм во время войны: как отдыхать в Украине этим летом

Военное положение в Украине наложило свой отпечаток на многие сферы жизни украинцев. Коснулось это и сферы внутреннего туризма. Что сегодня обязательно знать, планируя тур по Украине

Как безопасно путешествовать в этом году о Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже в условиях военного положения туристическая ветвь продолжает работать. В связи с тем, что появилось много обращений от туроператоров и турагентов с просьбой объяснить правила безопасности во время путешествий по Украине, ДАРТ публикует информацию о разрешениях и ограничениях, действующих во время войны в центральных и западных регионах. Украины.

Обо всех запретах и ограничениях читайте по ссылке.

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Напоминаем, что путешествовать и передвигаться по стране не запрещено. Следует помнить, что в каждой области за безопасность отвечают, прежде всего, военная администрация, а также местные власти, ГСЧС, полиция и военные. Именно к ним следует обращаться, чтобы уточнить – безопасно ли ехать в тот или иной регион, какие локации можно посещать, а какие запрещены.

Собираясь в путешествие, стоит узнать наличие укрытий по маршруту вашего путешествия. Туроператорам и экскурсоводам тоже необходимо формировать маршруты с учетом расположения бомбоубежищ, потому, что это ответственность за человеческие жизни. Хотим отметить, если вы планируете отпуск или хотите посетить туристические локации, перед визитом нужно уточнить график работы объекта. Также просим при планировании туристических путешествий учитывать, что с целью поддержания правопорядка на территории областей действует комендантский час. Как правило, она длится с 23.00 текущих суток до 05.00 следующих суток.

Что запрещено

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии маршрутами возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов – запрещены по всей Украине;

В условиях военного положения запрещено проводить массовые мероприятия (фестивали, концерты и т.п.);

Недоступны также туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и Россией.

Ограничения действуют по посещению некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях;

Отдых на востоке Украины, в частности в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий;

В общем, стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

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Что разрешено и какие ограничения действуют в регионах в период военного положения

Относительно безопасными являются центральные и западные регионы Украины. Впрочем, даже на этих территориях действуют определенные ограничения, которые могут отличаться в разных сферах.

В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов;

В Черкасской области можно отдыхать у водоемов, но только тех, которые определила ВА. Официально в городе Черкассы действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. А вот посещения лесов категорически запрещено;

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В Полтавской области запрещено посещать леса. Разрешается купаться, но без плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований.

На Волыни полностью запрещено посещать леса, поскольку область граничит с белорусской границей.

Во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено въезжать к нему на транспорте. Исключения есть только случаи, когда лесным массивом пролегает транзитный путь или человек едет на велосипеде. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Что касается водоемов, то во Львовской области разрешены сплавы на байдарках и катамаранах. Купаться и загорать можно только на пляжах, которые проверены и рекомендованы ГСЧС.

На Закарпатье можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, граничащих с границами других государств. Запрещена такая туристическая аттракция, как полеты на одномоторный самолет.

В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель запрещено кататься у лесов на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах.

В Тернопольской области также разрешено посещать леса, но запрещено разжигать костры. Все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Проводится туристическая деятельность на водоемах области, при организации массовых мероприятий необходимо получение разрешения областной военной администрации. Запрета на посещение лесов нет.

Все туристические объекты Винницкой области работают в привычном режиме и в соответствии со своими графиками. Разрешена туристическая деятельность на водоемах кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. Посещение лесов запрещено.

В Ровенской области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, одна не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкую, Заречненскую, Высоцкую, Миляцкую, Старосельскую, Березовскую.

На территории Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах кроме территорий, находящихся в 20 километрах от линии государственной границы Украины с республикой Беларусь и временно оккупированных местностей. Также запрещено посещение заповедников области. Закрытые водоемы, находящиеся рядом объектов критической инфраструктуры, остальные готовы принимать отдыхающих. Среди заведений культуры области работают исключительно те, у которых есть оборудованные укрытия. Другие организуют онлайн или выезды мероприятия.

В Хмельницкие области все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Посещение лесов не запрещено, однако есть определенные ограничения: запрещено разведение костров, а также въезд в леса всех видов транспортных средств, кроме велотранспорта.

В Черновицкой области все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Решения о запрете на посещение лесов нет.

Для многих будет полной неожиданностью, но туристический сезон 2022 на территории Николаевской области в условиях военного положения происходит. Разрешено посещение лесных урочищ "Лабиринт", "Васильева пасека", "Грушевка", "Левобережье" при обеспечении соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и за исключением периода высокой пожарной опасности. Все предложения бизнеса согласовываются с военными.

Отдых в 2022 году в Украине

Во время военного положения в Украине изменились условия трудовых отношений. Очень многие работники вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск, кто-то может работать по 12 часов в день, а некоторые вообще остались без работы.

Глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала "Сегодня" о том, поедут ли украинцы в этом году на море и смогут ли путешествовать по Украине.