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Тушили горящих людей: очевидцы рассказали, как спасли курсантов

26 сентября, 04:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На помощь пострадавшим бросились и другие водители автомобилей

После крушения самолета Ан-26 под Харьковом помощь выжившим курсантам оказывали свидетели авиакатастрофы.

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Об этом сообщает "24 канал".

В Чугуев ехала пара, прямо перед ними упал самолет.

"Мы увидели пожар, резко остановились... Человек пылал", – рассказывают очевидцы.

По их словам, удалось вытащить двоих, огонь тушили огнетушителями. Вместе с ним на помощь пострадавшим бросились и другие водители из автомобилей, которые ехали по трассе.

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Очевидцы рассказали, что один из курсантов полностью сгорел, с него сняли одежду, потому что она закипела.

У второго парня, которого спасли, была разбита голова и порез на ноге. Он был в сознании и нормально разговаривал.

В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

Также мы писали о том, что к выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков самолет чугуев авиакатастрофа
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