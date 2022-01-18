Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚨 Суд над Порошенко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Тушили сигареты и прибегали к насилию: детали издевательства над подростком под Запорожьем (видео)

Олег Притыкин Олег Притыкин корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 00:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К счастью, ребенок выжил, его доставили в больницу

Беспощадно избивали и прикуривали сигаретами. История о жестокости, просто не укладывающейся в голове, произошла в Запорожской области. С 14-летнего Егора поиздевались сверстники. Мучали целых три часа! Что дальше было с несчастным парнем и нашла ли обидчиков полиция? Корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин выяснял эту жуткую историю.

Издевательство над подростком

В субботу после обеда 14-летний Егор ушел на прогулку. Вовремя не вернулся, телефон был выключен, поэтому родители начали поиски. Одна из соседок вспомнила – видела парня с одноклассником. У того дома гостили другие подростки, там и нашли сына — избитого, от шока не мог даже говорить. Оказалось — сверстники пытали Егора, рассказала мать.

Реклама

"Они его избивали, они тушили о него сигареты, они его раздевали, выгоняли на улицу, обливали холодной водой, заставили есть окурки", — рассказывает мать подростка Анна Скочкова.

Нападавших разыскали

Когда подростки увидели родителей Егора, стали убегать. Сколько их там было, неизвестно, полиция пока установила шестерых — трех парней и трех девушек. Среди них двоих парней отправили под стражу.

Родители нашли Егора в доме его друга, которого задержали правоохранители. Зовут его Слава, родители развелись, он живет с троюродным братом, но тот постоянно на работе. Часто собирает шумные компании, но в тот день ничего удивительного не заметили, говорят соседи. В то же время, жалуются на его поведение.

Другой задержанный — Сергей — успел вернуться домой и рассказал, что произошло. Отец даже его проучил, но сразу после этого за парнем приехала полиция, рассказала мать подростка.

Реклама

Что с пострадавшим?

Егор сейчас в больнице. Из-за пережитого нуждается в помощи психолога. Относительно физического состояния — той средней тяжести.

"Костных повреждений нет, есть синяки, есть две раны термического ожога на предплечье и плече округлой формы", — говорит главный врач Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко.

Что грозит обидчикам?

Ни один из подростков пока не объяснил, почему издевались над Егором. В полиции возбудили уголовное производство по статье "Пытки". Однако просмотрев видео, что сняли подростки, добавили новые производства. Оказалось, что обидчики пытались украсть у парня телефон, требовали деньги и даже прибегли к сексуальному насилию. Если их признают виновными, им грозит десять лет за решеткой. А в сельсовете теперь даже планируют ввести комендантский час для подростков.

"Будем после 6 часов смотреть в вечернее время, детей, которые до 16 лет находятся без взрослых — будут все идти домой", — сказал полицейский офицер общины Сергей Волик.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Реклама

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве заминировали станцию метро Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Киев вечером застыл в пробках: где не проехать (карта) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
Окунаться в прорубь — не значит «смыть грехи»?
Почему это миф?
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

55 088

заболело за неделю в Украине

+96%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять