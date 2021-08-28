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Твое будущее. В Украине проведут рекордный урок для школьников – расписание

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
28 августа, 13:27
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Участие во Всеукраинском уроке по профориентации примут украинские звезды и ведущий карьерный консультант для подростков
В Украине пройдет общий урок по профориентации
В Украине пройдет общий урок по профориентации / Фото: REUTERS

Ученики 7-11 классов и их родители со всей Украины смогут принять участие во Всеукраинском уроке по профориентации "Твое будущее", который состоится 24 сентября с 9:00 до 9:45 в эфире национального телевидения.

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В уроке примет участие ведущий карьерный консультант для подростков и украинские звезды, кроме того будет установлен рекорд, который внесут в Национальную Книгу Рекордов. Зрителями могут стать 3 млн учеников и их родителей, 30 тысяч учителей и школьных психологов.

Урок будет состоять из трех частей. Его миссия – предоставить молодому поколению возможность определить профессию своей мечты и построить успешную карьеру, реализовав себя в Украине.

Расписание Всеукраинского урока:

Часть 1 – вступление (5 минут).

Часть 2 – истории успеха в профессиях своей мечты от трех публичных лиц Украины из разных сфер (15 минут). Спикерами будут:

  • Евгений Клопотенко – кулинар, который входит в ТОП-50 лучших поваров мира.
  • Андре Тан – ведущий украинский дизайнер одежды;
  • Алена Алена – известная украинская певица.
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Часть 3 - мастер-класс по профориентации для учащихся (20 минут). Его проведет Анна Резниченко – ведущий украинский карьерный консультант для подростков, участница телевизионных проектов, которая проводит консультации для детей в разных странах мира.

Часть 3 - установление рекорда самого массового урока по профориентации в Украине с попаданием в Национальную Книгу Рекордов (5 минут).

Урок организовывают Министерство образования и науки Украины, Ассоциация инновационной и цифровой образования, Образовательный хаб Киева при содействии уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как помочь школьникам в выборе своего будущего места работы.

Также мы узнавали, сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить.

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При этом учеников младших классов будут оценивать по-новому. Это касается 1-4 классов средних школ. Оценивать разрешили c помощью так называемой вербальной и уровневой оценок, последнюю предложено обозначать буквами.

Старшую школу тоже ждут реформы. Подробности узнавайте из сюжета "Сегодня":

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