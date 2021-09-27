Твое будущее. В Украине проведут Всеукраинский онлайн-урок профориентации

Участие во Всеукраинском проекте "Выбери профессию своей мечты" примут украинские звезды и ведущий карьерный консультант для подростков

Всеукраинский онлайн-урок состоится 12 октября 2021 года. Коллаж: "Сегодня"

Министерство образования и науки Украины совместно с Государственным научным учреждением "Институт модернизации содержания образования" в рамках реализации Всеукраинского проекта по профориентации и построения карьеры "Выбери профессию своей мечты", 12 октября 2021 года проведут Всеукраинский онлайн-урок профориентации.

Цель проекта – способствовать ученикам старших классов учреждений общего среднего образования сознательно выбрать профессию своей мечты, стать успешным в жизни и реализовать себя в Украине.

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В рамках данного урока на нем будут присутствовать известные украинцы:

Евгений Клопотенко , украинский шеф-повар, входит в ТОП-50 поваров мира;

, украинский шеф-повар, входит в ТОП-50 поваров мира; Алена Алена , украинская рэп-певица, входит в ТОП-15 молодых исполнителей Европы;

, украинская рэп-певица, входит в ТОП-15 молодых исполнителей Европы; Жан Беленюк , народный депутат Украины, Олимпийский чемпион в Токио;

, народный депутат Украины, Олимпийский чемпион в Токио; Анна Резниченко, карьерный советник проведет мастер-класс "Как определить профессию своей мечты".

Продолжительность мероприятия – 45 мин. Всеукраинский онлайн-урок профориентации для учеников 7- 11 классов состоится 12 октября 2021 года в 11:00 ч.