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"Ты на Украине находишься!" В Киеве за навозный протест задержан белорусский активист (фото и видео)

22 мая, 21:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Белорусский активист привез мешки с навозом, чтобы своеобразно выразить протест

Белорус устроил перфоманс у посольства

Белорус устроил перфоманс у посольства / Фото: Радио "Свобода"

Несколько месяцев назад бежавший из Беларуси в Украину активист Петр Маркелов был задержан в Киеве при попытке устроить перфоманс у посольства Республики. Он хотел забросать территорию дипмиссии мешками навоза.

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Сообщает белорусская редакция "Радыё Свабода".

Видео: Telegram

Бойцы Нацгвардии, охранявшие посольство, жестко задержали активиста, повалили на землю и надели наручники. При этом один из гвардейцев кричал Маркелову: "Ты нормально мог подойти? Ты сейчас на Украине находишься!" и пригрозил активисту депортацией за нарушение общественного порядка.

Свидетели задержания белоруса заметили правоохранителю, что правильно говорить не "НА Украине", а "В Украине", на что тот резко ответил: "Пошел вон отсюда!"

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В ответ Маркелов кричал, что своей акцией хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти в тюрьме 50-летнего политзаключенного Витольда Ашурка. В полиции составили протокол на Маркелова за мелкое хулиганство и отпустили.

Позже представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец назвал высказывания своего сотрудника в адрес белоруса и угрозы отправить в Беларусь эмоциональными.

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"Прошу прощения за эти эмоции. Но поймите, мы не ожидали такой провокации", – сказал он.

Швец добавил, что ранее все акции, проводимые белорусской диаспорой, были спокойными и без эксцессов. "У нас всегда были конструктивные отношения с белорусами, которые проводят акции протеста возле посольства".

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Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в ноявре-2020 білорус 7 часов простоял в наручниках у посольства Беларуси в Киеве.

Также сообщалось, что белорусские оппозиционеры прибыли в Киев, а нелегитимный президент Александр Лукашенко потребовал их выдачи.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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