Пробки и смертельные ДТП: в Украине буянит снежный апокалипсис (фото, видео) – обновляется

9 января на Украину обрушился сильный снегопад, а также образовался гололед. На дорогах уже работает спецтехника, но ДТП все же не избежать.

Подробнее о том, что происходит на дорогах страны в непогоду, читайте далее в материале "Сегодня".

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед. Ночью в Карпатах, Ровенской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег. Прирост снежного покрова 4-10 см.

Также ожидается I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

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В Киеве пустился снегопад

9 января в Киев ворвалась плохая погода. Так, на территории столицы образовался мокрый снег. Столбик термометра покажет днем от -1 до +1. Также в столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Чтобы в столице не начался коллапс на дорогах, утром в воскресенье крупногабаритному транспорту запретили въезд в город.

Укргидрометцентр предупреждает, что на улице будет идти мокрый снег утром и днем. Также пишут о налипании мокрого снега. Всего выпадет 4-10 см снега, это первый, желтый уровень опасности.

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Изменения для транспорта

Чтобы столица не утонула в пробках, а коммунальщики с техникой быстро убрали снег на дорогах, в городе ввели ограничения для транспорта. 9 января с 7:00 до 10:00 крупногабаритному транспорту запретили въезд в столицу.

Власти просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и ездить на общественном транспорте, а также не парковать машины на обочинах дорог. Если авто будут мешать работе спецтехники, их могут эвакуировать.

Как убирают дороги?

Сейчас на улицах столицы работает около 140 единиц спецтехники "Киевавтодора". Остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.

Еще до начала осадков дорожники выехали обрабатывать противогололедными средствами, в частности, подъемы и спуски, брусчатки, мосты и тротуары.

Синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток с налипанием мокрого снега. Завтра же, 10 января, осадки должны прекратиться, но будет гололед.

Водителей предупредили быть осторожными и внимательными на дороге и не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы.

На интерактивной карте в режиме онлайн можно наблюдать работу снегоуборочной техники в Киеве.

В столице устраняют проблемы на дорогах. Фото: пресс-служба КГГА

Пробки

По состоянию на обед 9 января в Киеве немного затруднено движение транспорта. Так, пробки образовались на улицах Антоновича и Лаврская.

В Киеве практически свободны дороги. Скриншот

В Харьковской области в сторону Чугуева образовалась большая пробка, так как из-за ледяного дождя на дороге "каток".

Коммунальщики борются с непогодой

На дорогах Украины работает 1700 рабочих и 1340 единиц дорожной спецтехники.

В Киевской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях – снег, местами с дождем, а на дорогах гололед.

Сейчас в областях идет очистка дорог от снега, дорожники обрабатывают противогололедными материалами проезжую часть дорог. Проезд обеспечен.

В связи с ухудшением погодных условий во всех регионах страны с 7:00 начал свою работу Штаб Укравтодора по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах.

Массовые ДТП

В Винницкой области из-за непогоды машину снесло с трассы. К счастью, все остались живы.

ДТП в Винницкой области. Фото: Алексей Керман, "Сегодня"

Кроме того, в Винницкой области произошла смертельная авария. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик. В результате погибло три человека.

Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.

Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередачи и разбитого стекла.

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