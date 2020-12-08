Тяжело переносят COVID-19: врач рассказал, как сердечникам уберечься от вируса

Пациенты с сердечными патологиями в большинстве случаев тяжело переносят COVID-19. Врач-кардиолог Борис Тодуров рассказал, как уберечься от коронавируса людям, которые имеют кардиологические проблемы.

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Об этом он говорил во время онлайн-трансляции в рамках проекта "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова.

Тодуров отметил, что у таких пациентов очень много случаев тромбоза. Кардиологи советуют своим пациентам одно – воздерживаться от контактов с посторонними людьми.

"На сегодня каждого человека, с которым вы встречаетесь на улице или дома, нужно рассматривать, как потенциально зараженного коронавирусом, и вести себя с ним как с пациентом, который уже болеет и выделяет COVID-19", – сказал генеральный директор института сердца Борис Тодуров.

Во время общения с медиком жительница Киева Светлана Закревская рассказала, что ей врачи рекомендовали пить лекарства, разжижающие кровь. Она спросила, что именно вирус делает с кровью и почему она загустевает.

"COVID-19 не делает кровь гуще, просто увеличивает тромбообразование на сосудистой стенке. В данном случае, если нет прямых противопоказаний, практически всем больным COVID-19 рекомендуются антикоагулянты", – ответил Тодуров.

Видео: Сегодня

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Также он подчеркнул, что новый вирус оказался намного коварнее, чем грипп, потому что он вызывает снижение иммунитета. В частности, коронавирус сильно снижает выработку интерферона.

Напомним, ранее мы писали, как уберечь родных от коронавируса, когда в семье есть тяжелобольные с сопутствующими болезнями.

Кроме того, недавно ВОЗ дала совет, как не заразиться коронавирусом на Рождество и Новый год.

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