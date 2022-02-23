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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Тяжелые последствия и новый вариант омикрона: все о COVID-ситуации в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 09:27
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Большинство областей в стране находятся в оранжевой зоне противоэпидемических ограничений
В Украине высокая COVID-заболеваемость
В Украине высокая COVID-заболеваемость / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 23 февраля в Украине снова увеличилось количество заболевших коронавирусом. За сутки зафиксировали 25 062 новых подтвержденных случаев. Кроме этого, пять областей находятся в красной зоне карантина.

Сайт "Сегодня" рассказывает о COVID-ситуации в нашей стране.

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Коронавирус в Украине

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2 427 детей и 665 медиков.

За прошедшие сутки госпитализировано 3140 человек, зафиксировано 297 смертей, а выздоровели 37 432 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 4 783 835 человек, летальных исходов – 105 229.

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Всего провели 19 477 406 ПЦР-тестирований.

Количество заразившихся в регионах за сутки:

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  • г. Киев – 3699;
  • Винницкая область – 523;
  • Волынская область – 786;
  • Днепропетровская область – 2343;
  • Донецкая область – 1523;
  • Житомирская область – 870;
  • Закарпатская область – 385;
  • Запорожская область – 1274;
  • Ивано-Франковская область – 424;
  • Киевская область – 1317;
  • Кировоградская область – 414;
  • Луганская область – 701;
  • Львовская область – 557;
  • Николаевская область – 1120;
  • Одесская область – 1142;
  • Полтавская область – 1686;
  • Ровенская область – 617;
  • Сумская область – 591;
  • Тернопольская область – 372;
  • Харьковская область – 767;
  • Херсонская область – 792;
  • Хмельницкая область – 1173;
  • Черкасская область – 1323;
  • Черновицкая область – 294;
  • Черниговская область – 369.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Вакцинация населения

За последние сутки 62 935 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек.

Всего провели 31 617 039 прививок.

Карантинные зоны

Желтая:

  • Харьковская область,
  • Львовская область,
  • Черновицкая область.

Красная:

  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

Все остальные области в оранжевой зоне противоэпидемических ограничений.

Скриншот: пресс-служба Минздрава

Осложнения после COVID-19

Коронавирус может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.

У тех, кто переболел COVID-19, может быть:

  • усталость или боль в мышцах;
  • головная боль;
  • головная боль вместе с головокружением;
  • проблемы со сном;
  • тревога и депрессия;
  • трудности во время ходьбы;
  • изменение обоняния или вкуса;
  • спутанность сознания;
  • нервное возбуждение.

Люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к COVID-19 и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.

Неврологические и психические последствия после COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении коронавируса.

Новый вариант штамма омикрон

В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса омикрон – BA.2. В нашей стране пока зарегистрированы единичные случаи. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как рассказал Кузин, на территории нашей страны зарегистрированы варианты омикрона BA.1 и BA.2.

"Пока это единичные случаи. Но на самом деле, когда мы смотрим на подтипы штамма омикрон, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", – сказал санврач.

Важно отметить, что у варианта BA.2 нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от штамма дельта. Согласно исследованию ученых, BA.2 более заразен, чем BA.1.

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