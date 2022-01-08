Тяжелые последствия "Омикрона" и новая волна заболеваемости: какая COVID-ситуация в Украине

За все время пандемии в Украине заболело – 3 699 663 человека, летальных исходов – 97 164

В Украине фиксируют меньше новых случаев COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине улучшилась ситуация с заболеваемостью на коронавирус. В настоящее время все области находятся в желтой зоне.

Сайт "Сегодня" собрал последние новости о ситуации с COVID-19 в стране.

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Статистика заражения коронавирусом

За 7 января в Украине зафиксировано 3 195 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 151, медработников – 37).

За прошлые сутки госпитализировали 1 752 человек, зафиксировали 76 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине выздоровело 3 508 451 человек. Всего проведено 16 943 946 ПЦР-тестирований.

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Вакцинация населения

7 января центры и пункты вакцинации COVID-19 были закрыты. Уже с 8 января они возобновили работу по обычному графику.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек.

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В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Бустерная COVID-вакцинация

Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Схемы вакцинации

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Недавно Минздрав изменил схемы вакцинации от COVID-19.

Как теперь можно смешивать вакцины:

1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna;

1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca.

Интервал между введением для всех схем – 28 дней.

Украинские COVID-сертификаты

Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран мира. Теперь наши граждане могут на официальном уровне предъявлять их за рубежом.

Украинские COVID-документы признали следующие страны:

Ливан;

Черногория;

Тайвань;

Уругвай;

Тунис;

Таиланд.

Украинские COVID-документы сейчас признают в 60 странах мира. Как отмечают в Минздраве, в 2022 году количество государств, которые будут признавать наши сертификаты, может вырасти до 80.

Карантинные зоны

По данным Минздрава, на 8 января 2022 года в желтой зоне находятся все области и Киев.

Желтая

Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская (области).

Волна "Омикрона"

В Украине ожидается рост заболеваемости на коронавирус, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", – сказал санврач.

Готовность к заболеваемости

С 3 декабря Украина ограничила пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм "Омикрон".

"В основном речь идет об африканских странах. Во-вторых, у нас продолжают действовать нормы, относящиеся обязательно к тестированию невакцинированных как до пересечения границы, так и после. Вакцинированные должны проходить тестирование только при появлении симптомов", – сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавил, что есть определенные рискованные точки, как публичные массовые мероприятия, связанные с празднованием как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

"Поэтому со стороны Минздрава мы полностью обновили требования как к публичным и массовым мероприятиям, так и функционированию горнолыжных курортов", - сказал Кузин.

Симптомы "Омикрона"

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

Сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом "Омикрона". На такой тревожный ночной симптом нового штамма коронавируса указали в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS).

Последствия "Омикрона"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких". Он также приводит к госпитализации и летальным исходам. Об этом сообщает ВОЗ.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельта", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, "Омикрон" госпитализирует людей и убивает людей", – подчеркнули в ВОЗ.

Эксперты добавили, что "цунами" коронавирусной инфекции настолько большое и быстрое, что поражает системы здравоохранения по всему миру.

Вакцина от "Омикрона"

Британские ученые рассказали, какие используемые в стране вакцины лучше защищают от нового варианта коронавируса. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

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