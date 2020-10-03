Тяжелых больных COVID-19 все больше: в Украине уже заняты 54% коек

Еще пять больниц будут принимать пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с диагнозом "коронавирус" в Украине в больницы попадают все больше пациентов, и на данный момент занято уже более половины койко-мест по всей стране.

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Об этом он рассказал на брифинге, который транслировал сайт "Сегодня".

По его словам, на сегодняшний день в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек и эта цифра увеличивается каждый день, что говорит о росте числа людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме. Заполненность койко-мест по Украине составила почти 54%.

Министр добавил, что в связи с этим подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро 3 октября в Украине подтвердили 4661 новый случай заражения коронавирусом (222 322 с начала эпидемии), что стало новым рекордом с момента начала эпидемии. Летально за последние сутки болезнь закончилась для 92 украинцев (4353 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 98 737 инфицированных (2146 – за последние сутки).

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что за прошлые сутки в Киеве выявили 441 нового зараженного коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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