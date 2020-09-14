Тысячи хасидов хотят попасть в Украину из Беларуси: пограничники выставили заслоны (фото)

Чем ближе иудейский Новый год Рош ха-Шана, тем больше паломников-хасидов из Израиля пытается попасть в Украину, даже несмотря на решение Киева закрыть въезд для иностранцев.

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На территории приграничных районов Беларуси находятся более 1,5 тыс. хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Рош ха-Шана. Об этом со ссылкой на Госпогранкомитет республики сообщает БЕЛТА.

Белорусские пограничники говорят, что с их стороны пересечение границы на выезд из страны не ограничено, однако Кабмином Украины "в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 29 сентября введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства".

Украина "отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности", – рассказали в ГПК.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко лично выехал на белорусско-украинскую границу в Черниговской области, чтобы контролировать ситуацию на участке, сообщает украинское пограничное ведомство.

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Он встретился с представителями иностранцев и объяснил им требования постановления Кабмина об ограничении въезда.

Дейнеко напомнил, что иностранцы должны уважать законы Украины и правила пересечение границы. Кроме того, он указал на недопущение нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы.

На границу подтянуты резервы Госпогранслужбы, а также подразделения Нацполиции и Нацгвардии Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам.

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Как хасиды готовятся к празднованию Рош ха-Шана, больше смотрите в сюжете:

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