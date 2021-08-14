Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Тысячи военных, самолеты и кинологи: каким будет нынешний парад ко Дню Независимости (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
14 августа, 18:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
24 августа на Крещатике будут три колонны – пешая, воздушная и механизированная
Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять сразу четыре "коробки" / Фото: коллаж "Сегодня"
Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять сразу четыре "коробки" / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 14 августа, в Киеве продолжается тренировка парадных расчетов к военному параду по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Фото: пресс-служба НГУ
Фото: пресс-служба НГУ

Читайте также:

Реклама

Фото: пресс-служба НГУ
Фото: пресс-служба НГУ

В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизирована.

Фото: пресс-служба НГУ
Фото: пресс-служба НГУ

Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу 4 "коробки":

  • кинологическое подразделение со служебными собаками;
  • военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
  • курсанты Национальной Академии;
  • сводный оркестр.

Фото: пресс-служба НГУ
Фото: пресс-служба НГУ

Реклама

Фото: пресс-служба НГУ
Фото: пресс-служба НГУ

Фото: пресс-служба НГУ
Фото: пресс-служба НГУ

Что было раньше?

Первый военный парад на День Независимости прошел на столичном Крещатике только в 1998 году в связи с 7-м юбилеем независимости. А первый по-настоящему массовый парад проводился на 10-летие, когда по Крещатику прошла пешая колонна военнослужащих в составе 18 подразделений Вооруженных сил Украины (6530 человек), в том числе и группа в исторической форме Войска Запорожского.

Реклама

В 2002 году День Независимости прошел в трауре из-за трагедии на Скниловском аэродроме. Напомним, тогда погибли 77 человек. А в 2005-2007 и в 2010-2013 гг. парады не проводились вообще – из соображений экономии. Зато на Крещатике выступали военные оркестры.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Донбасс
Запад
Одесса
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять