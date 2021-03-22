У 20% больных COVID-19 нет антител: известный медик сделал важное предупреждение

80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 несколько месяцев, говорит Сергей Рыженко

Организм каждого пятого человека, который заразился и переболел COVID-19, не вырабатывает антитела к коронавирусу, которые помогали бы противостоять последующим заражениям.

Реклама

Об этом генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, даже после легкой формы COVID-19 могут быть тяжелые последствия: страхи, тревожность, чувство постоянной усталости, а также боль в груди, суставах, лихорадка, одышка и депрессия.

Медик объяснил, что ПЦР-тест может показать отрицательный результат, однако коронавирусные проблемы при этом не заканчиваются, а лаборатория больницы им. Мечникова подтверждает – как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела.

Читайте также: "Уровень антител очень низкий": Зеленский рассказал о своей вакцинации

Реклама

"Кроме того, до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев, – пишет Рыженко. – Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях Мечникова".

Он добавил, что сейчас, когда Украину накрывает третья волна коронавируса, нужно вакцинироваться, как это сделали 160 медиков его больницы.

"Реанимации Мечникова уже не выдерживают нагрузки. Больные продолжают поступать, стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей", – говорит Рыженко.

Напомним, на днях в Еврокомиссии заявили, что в Европе началась третья волна коронавируса.

А неделю назад Рыженко предупредил, что в Днепре растет распространение коронавирусной инфекции. В одной из больниц уже нет мест для новых пациентов с COVID-19.

Реклама

А главный врач Центральной городской клинической больницы Ужгорода Иван Курах заявил, что на Закарпатье сложилась критическая ситуация из-за новой вспышки ковида, поступает много больных в тяжелом состоянии.

Критическая ситуация сложилась и в Николаеве:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама