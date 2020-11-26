У Авакова требуют введения локдауна: к февралю могут переболеть COVID 10 млн украинцев

Сейчас идет есть огромная волна заболеваемости, говорит Антон Геращенко

Если власти Украины не примут более жесткие меры для сдерживания пандемии коронавируса, то к февралю 2021 года переболеет 10 миллионов человек.

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Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил 24 каналу.

"Сейчас есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то к февралю у нас переболеет 10 миллионов человек", — сказал он и добавил, что в Украине нужно ввести жесткий карантин как можно скорее, а правительство готовит программы компенсаций для бизнеса.

Замглавы МВД добавил, что на следующем заседании Кабмина этот вопрос снова вынесут для принятия решения.

"Карантин с пакетом компенсаций для малого и среднего бизнеса, для наемных работников. Но в тех случаях, когда бизнес будет ограничен в своей деятельности", — сказал он.

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине всеобщего жесткого локдауна на четыре недели.

Он также заявил, что в Украинемогут прекратить междугороднее сообщение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также напомним, министр заявил: когда больницы страны заполнены на 70% коронавирусными больными, то мы уже на грани катастрофы и необходимо срочно вводить локдаун.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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