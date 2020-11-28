У Байдена есть эмоции по отношению к Украине — Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у избранного президента США Джо Байдена положительные эмоции по отношению к Украине.
Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Джо Байден хочет построить системную политику, в отличии от Дональда Трампа", – сказал он.
Климкин отметил, что вклад США за последние годы был большой – и подготовкой военных, и прямой помощью. И сейчас, при Байдене, есть возможность построить системные отношения со Штатами, а не ситуативные, как происходит при Трампе.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне Байден заявлял, что открыт для встречи с действующим президентом Дональдом Трампом, если тот попросит. Традиционно уходящие президенты приветствуют своих преемников в Белом доме. Также Байден говорил, что США бросят вызов противникам и снова станут мировым лидером.
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