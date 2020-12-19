У берегов Нигерии пираты захватили в плен шестерых украинских моряков – СМИ

В Гвинейском заливе, у берегов Нигерии, 16 декабря вооруженные пираты напали на албанский сухогруз STEVIA, взяли в заложники восьмерых членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении.
Об этом сообщает портал для моряков Seafarers Journal на своей странице в Facebook.
О подробностях, касающихся похищения восьми моряков (среди которых шесть украинцев) и самого судна, сообщила дочь старшего помощник капитана.
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Девушка перечислила пленных:
- капитан;
- старший помощник капитана;
- второй помощник капитана;
- старший механик;
- электромеханик;
- вайпер;
- два гражданина Албании.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину шестерых украинских моряков, которые находились в плену нигерийских пиратов больше месяца.
Напомним, об освобождении украинских моряков сообщили новые детали.
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