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У берегов Нигерии пираты захватили в плен шестерых украинских моряков – СМИ

19 декабря, 17:47

Ольга Литвин Ольга Литвин

Грабители напали на грузовое судно STEVIA

В Гвинейском заливе, у берегов Нигерии, 16 декабря вооруженные пираты напали на албанский сухогруз STEVIA, взяли в заложники восьмерых членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении.

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Об этом сообщает портал для моряков Seafarers Journal на своей странице в Facebook.

О подробностях, касающихся похищения восьми моряков (среди которых шесть украинцев) и самого судна, сообщила дочь старшего помощник капитана.

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Девушка перечислила пленных:

  • капитан;
  • старший помощник капитана;
  • второй помощник капитана;
  • старший механик;
  • электромеханик;
  • вайпер;
  • два гражданина Албании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину шестерых украинских моряков, которые находились в плену нигерийских пиратов больше месяца.

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Напомним, об освобождении украинских моряков сообщили новые детали.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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Нигерия пираты моряки похищение Украина судно
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