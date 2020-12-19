У берегов Нигерии пираты захватили в плен шестерых украинских моряков – СМИ

В Гвинейском заливе, у берегов Нигерии, 16 декабря вооруженные пираты напали на албанский сухогруз STEVIA, взяли в заложники восьмерых членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении.

Реклама

Об этом сообщает портал для моряков Seafarers Journal на своей странице в Facebook.

О подробностях, касающихся похищения восьми моряков (среди которых шесть украинцев) и самого судна, сообщила дочь старшего помощник капитана.

Реклама

Читайте также: Атака пиратов в Африке: в МИД уточнили количество плененных украинцев

В тренде В Харьковском горсовете официально назвали дату похорон Кернеса

Девушка перечислила пленных:

капитан;

старший помощник капитана;

второй помощник капитана;

старший механик;

электромеханик;

вайпер;

два гражданина Албании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину шестерых украинских моряков, которые находились в плену нигерийских пиратов больше месяца.

Реклама

Напомним, об освобождении украинских моряков сообщили новые детали.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама