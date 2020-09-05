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У больного COVID-19 патриарха Филарета диагностировали пневмонию

5 сентября, 13:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В ПЦУ призывают молиться за выздоровление церковного главы

Патриарху ПЦУ Филарету, который заразился коронавирусом, поставили диагноз пневмония. Об этом сообщается на странице патриарха в соцсети Facebook.

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"Сообщаем, что состояние здоровья Патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим вознести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 2836 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, всего диагноз подтвердился у 133 787 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 50 человек (всего – 2811). За пятницу выздоровели 1036 человек, тогда как общее количество преодолевших вирус достигло 61 649.

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Также в эксклюзивном интервью "Сегодня" руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян сообщил, что Украина в следующем году может получить восемь миллионов доз вакцин от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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