У бывшего политзаключенного Сенцова родилась дочь (фото)

Это третий ребенок режиссера

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал отцом в третий раз.

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Сегодня утром, 5 февраля, он поделился снимком на своей странице в Facebook, на котором целует младенца, которого держит на руках.

Девочку назвали Эммой.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

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Отметим, это – третий ребенок режиссера. У него уже есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав от первого брака.

Напомним, Олега Сенцова освободили из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали телефонные разговоры президентов Украины и России, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными.

В 2015 году режиссер был осужден в России на 20 лет по сфальсифицированному обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку.

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