У Эрдогана рассказали об отношении Зеленского к встрече с Путиным

Стало известно, о чем говорили президенты Турции и Украины

Владимир Путин, Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану, что хочет провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТСН.

Накануне президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готовности оказать необходимую поддержку. Об этом Эрдоган сказал по результатам телефонного разговора с Зеленским.

Реклама

В ходе разговора президент Турции также отметил, что придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем.

Разговор с Путиным

30 мая Эрдоган также побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. Также турецкий лидер выразил готовность к тому, чтобы его страна приняла участие в "механизме мониторинга" между сторонами.

Читайте также: