У ФОПов осталось два дня, чтобы получить карантинные 8000 грн

Через приложение Дія уже поступило 430 тысяч заявок предпринимателей

В Украине продолжаются выплаты карантинных 8000 гривен, но предпринимателям и наемным работникам лучше поторопиться с заявками – осталось два дня. Они еще могут подать заявку через приложение "Дія".

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Деньги дадут тем, кто понес финансовые потери из-за карантинных каникул. Право на помощь имеют ФОПы, которые зарегистрированы и платят единый социальный взнос не менее трех месяцев. Наемные работники могут получить карантинные 8000, если тоже работают не менее трех месяцев и имеют зарплату меньше 30 тысяч гривен.

Видео: Сегодня

На сегодняшний день заявки через приложение "Дія" подали уже почти 430 тысяч предпринимателей. Они получат деньги до конца года. Остальные (кто не успеет подать заявку до 31 декабря) получат выплаты в январе.

"Я хочу совершенно четко сказать, что выделенного ресурса достаточно для обеспечения выплат абсолютно всем категориям граждан, определенных законодательством, и которые имеют право на соответствующие выплаты. Они будут осуществлены в максимально короткие сроки", – сказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий.

Как сообщали новости "Сегодня", прием заявок через приложение "Дія" (или веб-портал) стартовал с 14 декабря. Читайте подробнее, как и где бизнесу оформить карантинные 8000 грн.

Напомним, выплаты по 8000 грн – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и о налоговых каникулах.

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