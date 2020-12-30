Українська
$ 28,26
34,64
  1. Последние новости Украины

У ФОПов осталось два дня, чтобы получить карантинные 8000 грн

30 декабря, 11:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Через приложение Дія уже поступило 430 тысяч заявок предпринимателей

В Украине продолжаются выплаты карантинных 8000 гривен, но предпринимателям и наемным работникам лучше поторопиться с заявками – осталось два дня. Они еще могут подать заявку через приложение "Дія".

Реклама

Деньги дадут тем, кто понес финансовые потери из-за карантинных каникул. Право на помощь имеют ФОПы, которые зарегистрированы и платят единый социальный взнос не менее трех месяцев. Наемные работники могут получить карантинные 8000, если тоже работают не менее трех месяцев и имеют зарплату меньше 30 тысяч гривен.

Видео: Сегодня

На сегодняшний день заявки через приложение "Дія" подали уже почти 430 тысяч предпринимателей. Они получат деньги до конца года. Остальные (кто не успеет подать заявку до 31 декабря) получат выплаты в январе.

"Я хочу совершенно четко сказать, что выделенного ресурса достаточно для обеспечения выплат абсолютно всем категориям граждан, определенных законодательством, и которые имеют право на соответствующие выплаты. Они будут осуществлены в максимально короткие сроки", – сказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий.

Как сообщали новости "Сегодня", прием заявок через приложение "Дія" (или веб-портал) стартовал с 14 декабря. Читайте подробнее, как и где бизнесу оформить карантинные 8000 грн.

Напомним, выплаты по 8000 грн – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и о налоговых каникулах.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес карантин выплаты ФЛП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за Зеленского
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за ЗеленскогоПолитика
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифыЭкономика
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 году
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 годуЭкономика
Супрун высадили из такси из-за
Супрун высадили из такси из-за "антивирусной" просьбыУкраина
Atlas Weekend и Parimatch заряжают в Буковель
Atlas Weekend и Parimatch заряжают в БуковельУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять