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У Госбюро расследований новый руководитель: что о нем известно

22 сентября, 09:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

В августе Сухачев был назначен на должность заместителя директора ГБР

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Как сообщается, Сухачев закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове, защитил диссертацию по специальности "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность". Заслуженный юрист Украины.

"С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины. В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины", – говорится в сообщении.

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В августе 2020 года по результатам открытого конкурса Сухачев был назначен на должность заместителя директора ГБР.

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Напомним, до марта 2020 года исполняющим обязанности главы ГБР была Ирина Венедиктова, однако

Напомним, что 27 декабря 2019 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон о перезагрузке Государственного бюро расследований, в связи с чем президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющего обязанности.17 марта 2020 года Венедиктова была назначена на должность генерального прокурора.

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Украина Государственное бюро расследований ГБР

Источник: Сегодня

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