У границы с Беларусью погиб польский военный и состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось – главные новости за ночь

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Нарушений на 27 миллиардов. В Кривом Роге проверили работу мэрии
В Кривом Роге специалисты провели полную ревизию доходов и расходов бюджета города. В ходе проверок финансисты выявили нарушений на сумму более чем 27 миллиардов гривен.
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Азербайджан сообщил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе
Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района. Вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана. Потерь среди военнослужащих нет.
Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось – Ясько
Третьему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили резко стало плохо.
"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию. Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", – написала депутат.
У границы с Беларусью погиб польский военный
В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.