У Києві відкрився перший інтерактивний магазин з "живими" іграшками

E.PIC - це понад 45 тисяч артикулів дитячих товарів і численні розважальні зони для дітей

Розмовляючі жирафи, живий ліс, машини, що вилітають зі стіни, аерохокей, інтерактивні зони, майданчики для ігор – справжню казку для дітей створили в магазині дитячих іграшок E.PIC в ТРЦ Retroville.

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E.PIC став черговим брендом з лінійки "Епіцентру", який мережа торговельних центрів відправила в самостійне плавання. Ми зустрілися з директором напряму E.PIC мережі "Епіцентр" Оленою Соловйовою та розпитали про нову концепцію магазину іграшок, аналогів якому немає в Україні.

Реклама Олена Соловйова, директор напрямку E.PIC мережі "Епіцентр"

У чому особливості формату та дизайну магазину E.PIC у ТРЦ Retroville?

E.PIC у ТРЦ Retroville буде працювати в новому концепті, який було вперше презентовано в оновленому ТЦ "Епіцентр" у Львові та у Вінниці. В основі концепту — відкритий торговельний простір, легкість в оформленні та інноваційні розваги для дітей. Наш магазин у ТРЦ Retroville буде оформлено в стилі "Джунглі" з декількома розважальними зонами — інтерактивними звірами (жирафом, пандою та зеброю), які співають та розмовляють, паралоновим лісом, пагорбами, бізібордами. Кожен наступний наш магазин матимете свій стиль оформлення та свої унікальні розважальні зони, щоби дітям було цікаво приходити в кожен E.PIC як у мережі "Епіцентр", так і за її межами. Дитячий магазин E.PIC має бути казкою для маленьких відвідувачів. До речі, ми приділили особливу увагу ергономічності: заокруглені форми в кожному елементі концепту є атравматичними для наших маленьких відвідувачів.

Також в E.PIC у ТРЦ Retroville ми презентуємо повністю оновлене торговельне обладнання, що допоможе ще більш виразно зонувати приміщення. Так, у зоні "Іграшки" обладнання буде графітово-синє, у відділі для найменших — біле з використанням дерев’яних елементів, у відділі "Одяг" — біле з кольоровими елементами.

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Скільки часу пройшло від ідеї до реалізації цього проєкту?

Сама ідея вийти за межі "Епіцентру" з’явилася досить давно. Але ми розуміли, що маємо презентувати E.PIC в новій концепції. Перед нами стояла непроста задача, адже ми поставили перед собою за ціль створити унікальний торгово-розважальний простір, у якому діти будуть переповнені емоціями, а батьки можуть зручно робити покупки. У пошуку ідей ми об’їздили півсвіту.

Проїхавшись Європою, ми відмітили для себе практику магазинів "без бар’єрів" — відкритого простору без важких конструкцій, який максимально відкриває увесь асортименту. Проте проаналізувавши європейські тенденції, ми зрозуміли, що український клієнт набагато більш вимогливий до зовнішнього оформлення торгового простору — епоха мінімалізму починає себе вичерпувати, поступаючись місцем більш виразним та емоційним концепціям.

У пошуках інновацій ми вирушили до Азії, де знайшли рішення майбутнього. Яскраві активні кольорові рішення, неонові підсвітки, плавні динамічні форми — усе це ми перенесли в наші нові E.PIC. Так, наприклад, вхідна група виконана у вигляді динамічних світлових арок, для оформлення торговельного простору використовуються дизайнерські світильники власної розробки.

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Завдяки тісній співпраці Направленням ексклюзивних концептів та розвитку ми реалізували всі наші ідеї і, як тільки з’явилася можливість, презентували бренд E.PIC широкому загалуу.

Яка площа та асортимент магазину E.PIC у Retroville?

У магазині E.PIC у Retroville на площі 1 тис. кв. м представлено понад 45 тис. артикулів товарів, у тому числі розширений асортимент продукції українських виробників. Для зручності покупців облаштовано бренд-зони світових виробників іграшок — Lego, Barbie, Hot Wheels, Battat, а також окрема бренд-зона з власними торговими марками мережі Luna Kids та Bambinelli. Згідно з трендами, збільшено зону товарів для розвитку, творчості та інтерактивних іграшок.

Як формується асортимент для магазинів поза межами "Епіцентру"? Чи буде він відрізнятися?

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Асортимент E.PIC у Retroville буде розширено в преміальному сегменті — з’явиться більше інтерактивних іграшок, дитячих самокатів, скейтів, збільшиться асортимент дитячих меблів та колясок, зокрема, будуть представлені такі бренди, як "Верес", Cybex та Easywalker.

Які ще фішки підготували для покупців?

Кожні вихідні ми будемо проводити конкурси та розіграші призів.

Додатковою перевагою для покупців стане можливість розрахуватися балами, накопиченими завдяки програмі лояльності "Вигода", яка діє у всій торговельній мережі "Епіцентр".

Крім того, у магазині розташовано касу видачі замовлень інтернет-магазину epicentrk.ua — клієнти можуть замовити будь-які товари на сайті та забрати їх у магазині E.PIC у ТРЦ Retroville.

Коли чекати на наступні відкриття?

У планах до кінця року відкрити 5 магазинів дитячих товарів E.PIC у ТЦ "Епіцентр". Що стосується магазинів E.PIC поза межами мережі "Епіцентр", то ми відкриті до пропозицій та розглядаємо локації в різних містах.

Сьогодні на ринку дитячих товарів є одразу декілька потужних гравців. Чому компанія вирішила виводити E.PIC за межі "Епіцентру"?

У наші дні важко знайти компанію, яка є єдиною на своєму ринку. Конкуренція — двигун прогресу, але бренд водночас має бути впізнаваним. Ми хочемо, щоби коли батьками необхідно купити дитяче харчування та підгузки для новонароджених або іграшки та одяг для підлітків, вони насамперед думали про E.PIC. Саме для збільшення впізнаваності бренду та лояльності покупців E.PIC виходить у торговельні центри поза мережами "Епіцентру".

У чому головна відмінність E.PIC від конкурентів?

В E.PIC представлені всі категорії дитячих товарів — іграшки, одяг, дитячий транспорт та все для малюків (дитяче харчування та гігієна, коляски, меблі). У кожній із цих категорії батьки можуть придбати новинки світових брендів, а також ексклюзивні товари наших власних брендів — Bambinelli (товари для дітей від 0 до 3 років), Luna Kids (іграшка, одяг 3+), MaxxPro Kids (дитячий транспорт), "Аrt" (все для творчості). В E.PIC широко представлені українські виробники іграшок ("Тігрес", Cubika, Danko Toys та інші) та літератури ("Ранок", Vivat, "Артбукс", "Перо", "Кристал Бук"), майже 50 українських виробників дитячого одягу відшивають для E.PIC ексклюзивні колекції.

Крім того, ми облаштовуємо в магазинах чисельні розважальні зони для дітей, чого немає в наших конкурентів. Так, наприклад, лабіринт, батут, бізіборди, аерохокей та наші зелені зони з пагорбами займають до 15 % площі, а трафіку генерують до 30 %. Лежачі на пагорбах діти можуть подивитися їхні улюблені дитячі телеканали, наприклад, "Піксель" та Junior Kids, які ми транслюємо в магазинах нового формату.

Яку частку ринку ви плануєте зайняти?

Мета — стати гравцем № 1 на ринку дитячих товарів, але не за кількістю магазинів, а за асортиментом та якістю.

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