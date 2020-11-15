У коронавируса нет выходных: более тысячи умерших за неделю (инфографика)

За прошедшую неделю в Украине зафиксировали 75 526 новых случая заражения коронавирусом, общее количество превысило полмиллиона. Умерших — 1 153 человека.

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Из-за рекордного инфицирования с начала пандемии COVID-19 Европа возвращается к локдауну. Украина же пытается избежать полной остановки экономики, поэтому ввела еще нигде в мире не практиковавшийся карантин выходного дня.

Что если нынешние темпы распространения коронавируса в Украине сохранятся?

В таком случае уже к концу ноября мы выйдем на число в 15 000 новых больных ежедневно. А в первой половине декабря количество инфицированных превысит 20 тысяч.

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Максим Степанов дал угрожающий прогноз по коронавирусу в Украине

Министр здравоохранения подчеркнул, что Украина будет тяжело проходить период пандемии коронавируса вплоть до апреля 2021 года. Страна может очень быстро дойти до точки, когда будет 100-процентная заполненность коек больными COVID-19.

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Важно: с 9 ноября во всех государственных и коммунальных больницах не проводят плановых операций. Этот пункт не распространяется на частные медучреждения.

С какими карантинными ужесточениями столкнуться украинцы?

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Введены новые ограничения, которые коснутся всех сфер нашей жизни.

Отныне школы, транспорт, рестораны, магазины и больницы будут функционировать по новым правилам. А по субботам и воскресеньям Украина намерена придерживаться более жесткого карантина, чем в будние. Он вводится по всей стране с 00.00 часов субботы и прекращается в 00.00 часов понедельника до 30 ноября.

Как прошли первые сутки карантина выходного дня в Украине

Со вчерашнего дня ресторанам и кафе было запрещено принимать посетителей, и должны были закрыться непродуктовые магазины. Не все заведения придерживались новых правил. Мы проследили, как украинцы нарушали карантин выходного дня (репортаж).

Напомним, ранее рестораторы в разных городах выходили на акции против карантина выходного дня. В частности, митинги прошли в Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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