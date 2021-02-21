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У Ляшко умерла любимая собака Ника (фото)

21 февраля, 17:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик показывал фото маленькой Ники 2 года назад, и сейчас, какой она была перед смертью

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что умерла его собака Ника породы кане-корсо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Умерла Ника", – написал он.

В комментариях люди выразили соболезнования в связи со смертью собаки. Соратник Ляшка и экс-депутат ВР Андрей Лозовой написал: "Она была удивительная… Плачу".

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Отметим, что Ляшко купил Нику еще в 2018 году, о чем сообщал в Facebook и показывал совместное фото. Она стала 10 животным у политика!

Ранее мы писали, как в Винницкой области "украинский Хатико" обрел хозяев. Ранее люди выбросили посреди трассы свою собаку, несмотря на сильные морозы. Животное пять дней сидело на одном месте. Но нашлись добрые люди.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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собака Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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