У Ляшко умерла любимая собака Ника (фото)

Политик показывал фото маленькой Ники 2 года назад, и сейчас, какой она была перед смертью

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что умерла его собака Ника породы кане-корсо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Умерла Ника", – написал он.

В комментариях люди выразили соболезнования в связи со смертью собаки. Соратник Ляшка и экс-депутат ВР Андрей Лозовой написал: "Она была удивительная… Плачу".

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Отметим, что Ляшко купил Нику еще в 2018 году, о чем сообщал в Facebook и показывал совместное фото. Она стала 10 животным у политика!

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