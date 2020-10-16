У министра Чернышева обнаружили коронавирус

У министра развития общин и территорий Алексея Чернышева обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает Алексей Чернышев в Facebook.
Министр получил положительный результат теста на коронавирус. В видеообращении он отметил, что чувствует себя хорошо.
"Температура нормальная, все супер. Иду на самоизолицию на две недели, работать дистанционно", – отметил он.
Чернышев добавил, что Минрегион был одним из первых министерств, где был введен дистанционный способ работы.
Напомним, бэк-вокалистка Олега Винника переболела коронавирусом – женщина призналась, что ей было так плохо, что она плакала от ощущения крепатуры.
В мире число случаев заражения коронавирусом перевалило за 38 млн.
Смотрите видео – Теофимо Лопес сделал тест на коронавирус:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк