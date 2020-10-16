У министра Чернышева обнаружили коронавирус

Он ушел на самоизоляцию

У министра развития общин и территорий Алексея Чернышева обнаружили коронавирус.

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Об этом сообщает Алексей Чернышев в Facebook.

Министр получил положительный результат теста на коронавирус. В видеообращении он отметил, что чувствует себя хорошо.

"Температура нормальная, все супер. Иду на самоизолицию на две недели, работать дистанционно", – отметил он.

Чернышев добавил, что Минрегион был одним из первых министерств, где был введен дистанционный способ работы.

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Напомним, бэк-вокалистка Олега Винника переболела коронавирусом – женщина призналась, что ей было так плохо, что она плакала от ощущения крепатуры.

В мире число случаев заражения коронавирусом перевалило за 38 млн.

Смотрите видео – Теофимо Лопес сделал тест на коронавирус:

Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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