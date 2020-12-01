У мужчин может появиться декретный отпуск: Рада сделала первый шаг

Действующее законодательство не позволяет без разрешения матери выходить отцу в декрет

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект №3695, которым предлагается дать право отцам на декретный отпуск. За соответствующий документ проголосовал 301 народный депутат.

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Что сейчас не так с действующим законодательством

Авторы законопроекта указывают на проблему в действующем законодательстве. Так, статьей 18 закона "Об отпуске" и статьи 179 Трудового кодекса предусмотрен декрет для отцов. Но это право "перебивает" ч.4 ст.20 закона "Об отпуске", которая требует предоставления справки с места работы матери ребенка, что она вышла на работу.

"Таким образом, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу", – говорится в пояснительной записке.

Что предполагает новый законопроект

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При рождении ребенка одному из родителей (в том числе отцу) положен одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных.

Также у мужчин будет возможность отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

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Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Читайте подробней о декрете для мужчин и как это работает в других странах.

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