"У нас будет тяжелая зима". К коронавирусу добавится еще одно заболевание

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ближе к февралю в Украине начнется сезонная вспышка гриппа и очень важно успеть к тому времени сбить заболеваемость на COVID-19. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что карантинные ограничения это единственный способ остановить распространения коронавируса.

"У нас еще будут болеть на COVID-19, у нас еще будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. Более того, у нас в конце января – начале февраля добавится пик заболеваемости на грипп, что будет дополнительной нагрузкой на нашу медицинскую систему", – сказал Степанов.

Поэтому сейчас очень важно, чтобы украинцы выполняли карантинные правила.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идут четыре гриппа-мутанта. Сочетание вируса гриппа и COVID-19 может привести к осложнениям

Отметим, что ученые тоже прогнозируют тяжелую зиму для всего человечества, а не только в Украине. Но если 60-70% людей сделают прививки от коронавируса к лету, то уже через год мир вернется к нормальной жизни. Читайте об этом подробней в нашей статье "Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19".

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