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"У нас убивают за деньги": генерал-майор СБУ Вовк о мотивах покушения на Шефира

22 сентября, 12:17
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По его мнению, правоохранительная система не действует на опережение
Фото машины Шефира
Фото машины Шефира

Надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и решал, убежден эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Первый помощник Сергей Шефир, очевидно, имел влияние на ситуацию с государственным бюджетом Украины. И его определенные решения могли не понравиться некоторым так называемым решалам, считает Василий Вовк.

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"За политику у нас не убивают, у нас убивают за деньги. Надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов. Я не имею в виду тех олигархов, которых мы называем каждый день, в том числе на телевидении. Имею в виду решал, типа деловых людей, которые добиваются государственного бюджета. Видимо, все-таки в обеспечении целостности бюджета участвует и господин Шефир. Думаю, именно это и стало мотивом этого преступления", – заявил в эфире "Украины 24"эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

По его мнению, после такого дерзкого покушения на убийство можно сделать вывод, что правоохранительная система не действует на опережение.

"Объект нападения – это очень приближенный к президенту человек, один из ближайших людей президента. Это первый помощник президента. Это значительное событие. Есть признаки покушения на убийство. Здесь можно сделать два вывода: наша уголовная юстиция поглощена политикой, опустилась ниже плинтуса и на опережение никто не работает. Если идут уже такие покушения – это говорит о том, что нужно делать ревизию правоохранительной системы и фильтрацию руководящих лиц этой системы", – добавил Василий Вовк.

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Напомним, автомобиль Шефира был обстрелян из автомата 22 сентября около 10:00 возле села Лесники Киевской области. Был ранен водитель, он находится в реанимации в клинике "Феофания". Сергей Шефир не пострадал.

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