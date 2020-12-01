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У правительства пока нет финальной модели локдауна – Арахамия

1 декабря, 01:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кабмин работает над минимизацией экономических рисков

У Кабинета министров пока нет конкретной финальной модели трехнедельного локдауна, который планируют ввести в Украине с 23 декабря.

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Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна", - сказал Арахамия.

Он добавил, что в данный момент правительство работает над минимизацией возможных экономических рисков при введении жестких карантинных ограничений.

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"Она (финальная модель. – Ред.) прорабатывается для того, чтобы именно уменьшить и минимизировать экономические потери", - рассказал депутат.

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Напомним, ранее Арахамия заявил, что правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине, что позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране.

В понедельник, 30 ноября, в Кабинете министров согласовали дату введения локдауна – жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин коронавирус Кабинет министров Давид Арахамия локдаун
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