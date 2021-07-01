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У Путина боятся вступления Украины в НАТО: это "может все перечеркнуть"

1 июля 2021 15:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Песков назвал Украину "несамостоятельным государством"

Песков считает, что Украина якобы "находится под влиянием США. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Песков считает, что Украина якобы "находится под влиянием США. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В РФ считают, что стремление Украины стать членом НАТО может усилить напряженность на Европейском континенте.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Устремление в сторону НАТО может добавить больше нестабильности всему Европейскому континенту. Фактически может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ", – сказал он.

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Песков назвал Украину "несамостоятельным государством, которое находится под влиянием США".

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"Это страна, которая считает, что решить свои внутренние проблемы, я имею в виду проблемы Донбасса, можно путем вступления в НАТО, путем вступления в антироссийский военный союз", – сказал он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане России хотят прекращения войны, но это пока не доходит до президента РФ Владимира Путина и деятелей его пропагандистской машины.

Как мы уже писали, ранее президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.

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