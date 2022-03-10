У Путина есть шпион в Харькове: инсайд из МВД

Геращенко рассказал, почему хозяин Кремля так сильно бомбит Харьков

За это должны ответить. Фото: коллаж "Сегодня"

Первоначальный план президента РФ Владимира Путина был достаточно прост – за три дня окружить Киев и Харьков. Все должны были сдаться, полная деморализация украинского народа, полная потеря демократии в нашей стране. В итоге сегодня у нас уже 15 день войны, ни один крупный город не был сдан, идет полномасштабное сопротивление.

Как сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", президент РФ Владимир Путин привел свою страну к пропасти, курс рубля улетел в космос.

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"Крупнейшие мировые компании, европейские, американские уходят из этой страны. И русские солдаты-фашисты, когда вернутся в свою страну после нашей победы, они ее не узнают, она уже лежит в экономических руинах", – отметил он.

Почему Путин так бомбит Харьков?

Когда хозяин Кремля увидел, что не получается взять Харьков нахрапом, сначала было нанесено два удара крылатыми ракетами по руководству города Харькова.

"Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации, так вот совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих", – сказал Геращенко.

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Он добавил, что на следующий же день, когда совещание было в Управлении полиции, ракета снова прилетела уже во время совещания.

"Повезло, что первая ракета не попала в здание, успели буквально за несколько минут до прилета второй ракеты уйти в бомбоубежище, в подвал. Иначе бы все погибли", – сказал советник министра внутренних дел.

Геращенко отметил, что Харьков безусловно знаковый город.

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"Харьков и Мариуполь. Во-первых, это города, которые по мнению путинских стратегов и самого Путина должны были встречать с караваями, с хлебом, солью, с цветами. Это города, в которых, будем прямо говорить, и в Мариуполе, и в Харькове, большинство людей говорят на русском языке, но оказалось все по-другому. Оказалось, что украинская нация – это народ, который состоит из украинцев, и из русских, и из белорусов, и из поляков, и из румын. И вы видите очень много роликов, на которых показывают колонны сожженных танков и идут ребята, которые на чисто русском языке, говорят чисто русским матом убирайтесь отсюда", – сказал он.

Русские в Украине – они не хотят русского мира, отметил Геращенко.

"Поэтому да, второй вариант, который остался у Путина – это бомбить Харьков. Они думали, что таким образом удастся сломить волю защитников Харькова, но с каждой бомбой – это воля только крепнет. И в Харькове, и в Мариуполе, и в Киеве. Никаких сдач не будет. Будет война до победы. До нашей победы", – подытожил советник.

Война России против Украины 10 марта