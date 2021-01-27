Українська
$ 28,15
34,19
  1. Последние новости Украины

У Путина очевидные проблемы со здоровьем – разведка

27 января, 09:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В СВР также прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина

Служба внешней разведки заявляет, что в ближайшие годы главной угрозой для Украины будет Россия. Даже в случае ухода президента РФ Владимира Путина от власти Россия все равно продолжит агрессивную политику и там будет процветать "путинизм".

Реклама

Об этом говорится в Белой книге СВР.

В СВР также прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина.

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти", – говорят разведчики.

При этом независимо от того, кто в ближайшие годы будет править в России, базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели "путинизма" – с Путиным или без него.

В тренде
Разумков рассказал, когда могут провести всеукраинский референдум
Реклама

При єтом основным источником угроз безопасности Украины и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация, говорится в отчете.

Разведка отмечает, что на стратегическом уровне цели РФ в отношении Украины будут неизменными: агрессор попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Александр Мережко рассказывал, что пока Путин у власти, проблему освобождения Донбасса и Крыма будет сложно решить.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия разведка угроза СВР Владимир Путин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)Политика
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рожденияПолитика
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратистки
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратисткиУкраина
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снега
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снегаУкраина
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дни
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дниФинансы
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маскиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять