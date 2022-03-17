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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

У Путина ответили на требование Международного суда ООН по Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 марта, 13:25
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В Кремле не хотят "принять это решение во внимание"
Путин отказался выполнять решение Международного суда ООН
Путин отказался выполнять решение Международного суда ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не будет выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", – сказал Песков.

Россия проиграла Украине в Международном суде ООН

Украина одержала полную победу в деле против РФ в Международном суде ООН. Суд обязал Россию немедленно прекратить войну.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию" , – написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:

  • на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
  • суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;
  • 13 судей поддержали решение, против которого были только двое (РФ и Китай);
  • решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
  • решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.

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Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
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