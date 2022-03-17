У Путина ответили на требование Международного суда ООН по Украине

В Кремле не хотят "принять это решение во внимание"

Путин отказался выполнять решение Международного суда ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не будет выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", – сказал Песков.

Россия проиграла Украине в Международном суде ООН

Украина одержала полную победу в деле против РФ в Международном суде ООН. Суд обязал Россию немедленно прекратить войну.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию" , – написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны: