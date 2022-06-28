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У Путина план заморозить Украину и Европу – Яценюк на CNN

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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28 июня, 17:22
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Энергетика и продовольствие – это такое же оружие Кремля против мира, как и ракеты, которые Россия запускает по гражданским объектам в Украине, заявил экс-премьер
Часть плана Путина – заморозить Украину и Европу, заявил Арсений Яценюк
Часть плана Путина – заморозить Украину и Европу, заявил Арсений Яценюк / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Путин использует энергетику и продовольствие как еще одно оружие. Часть кремлевского плана – заморозить Украину и Европу.

Об этом сказал глава КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире CNN.

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"У Путина еще одна часть плана – заморозить Украину и Европу. Он ведь использует энергетику и продовольствие как еще одно оружие против мира и всего человечества", – подчеркнул Яценюк.

Бывший премьер назвал это очень четким знаком, что это – "борьба между добром и злом, и добро должно победить".

Арсений Яценюк подчеркнул, что эксперты назвали эту войну войной на истощение.

"Я бы назвал это войной зверства. И Путин персонально ответственен за эти зверства", – отметил Яценюк.

В то же время он подчеркнул, что придет время, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава КБФ убежден, что западные партнеры будут поддерживать Украину настолько долго, насколько это нужно, потому что "мы на правильной стороне истории".

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"Если мы будем вместе – а мы будем вместе – мы, без сомнения, победим", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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