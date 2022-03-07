У Путина выдвинули требования к Украине: обещают моментально остановить войну

В Кремле уверяют, что не собираются присоединять Киев

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Россия заявила Украине, что готова остановить войну "в один момент", если Киев выполнит ее условия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии Reuters.

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Как отметил Песков, Москва требует, чтобы Украина сложила оружие, закрепила в Конституции внеблоковый статус, признала Крым территорией России, а "ЛДНР" – независимыми государствами.

Спикер Путина также заявил, что РФ не выдвигает Украине какие-либо дополнительные территориальные претензии и не требует передачи Киева.

"Мы действительно завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить свои боевые действия, и тогда никто не будет стрелять", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Украина должан внести поправки в Конституцию, согласно которым Киев откажется от вступления в какой-либо блок.

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