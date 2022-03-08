У России ничего не выйдет: 15 мировых стран поставляют Украине военную помощь

Международные партнеры регулярно помогают Украине военной техникой

США продолжают помогать Украине

15 стран мира, включая США, поставляют Украине военную помощь. Об этом сообщил сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет Интерфакс.

По его словам, США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран".

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Также он напомнил, что в Украину направлено из Соединенных Штатов дополнительно около полутысячи военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".

Американские военные будут размещены таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".

Также в очередной раз он напомнил позицию США.

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"Как ранее говорил президент Байден, мы не вводим, и не будем вводить войска в Украину", – сказал он.

Кто помогает Украине оружием