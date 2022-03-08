У России ничего не выйдет: 15 мировых стран поставляют Украине военную помощь

15 стран мира, включая США, поставляют Украине военную помощь. Об этом сообщил сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет Интерфакс.
По его словам, США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран".
Также он напомнил, что в Украину направлено из Соединенных Штатов дополнительно около полутысячи военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".
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Американские военные будут размещены таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".
Также в очередной раз он напомнил позицию США.
"Как ранее говорил президент Байден, мы не вводим, и не будем вводить войска в Украину", – сказал он.
Кто помогает Украине оружием
- 1 марта в Украину прибыла новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin.
- 13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
- 11 февраля стало известно, что из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. В аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Кроме того, по результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.