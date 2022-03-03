У российских военных есть приказ стрелять в мирных жителей – признание пленного

24 февраля пленному был отдан приказ выдвинуться в Счастье

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Один из пленных российских оккупантов подтвердил, что им был отдан приказ стрелять в мирных жителей Украины.

Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Приказ стрелять

"А потом эти мрази говорят об "освобождении"? На видео пленный русский подтверждает, что им был отдан приказ стрелять в мирных жителей. Покажите это видео тем, кто до сих пор уверен, что "Россия не трогает мирных", – отметил депутат.

На видео пленный утверждает, что 24 февраля ему был отдан приказ выдвинуться в г. Счастье. Позже его командир приказал разделиться:

"Две машины должны были занять оборону, несмотря ни на что, и стрелять во все, что движется. Также и в мирных жителей".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные под Харьковом разгромили военных первой танковой армии РФ – в стране-агрессоре она считается элитной.

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По его словам, украинские военные взяли в плен командиров танкового батальона, заместителя командира полка и других старших офицеров.

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