У силовиков вспышка коронавируса: в МВД зафиксировали рекорд

Только за прошедшую неделю на COVID-19 заболели 1175 правоохранителей

Коронавирус в Украине атакует и правоохранителей. В Министерстве внутренних дел заявили о рекордной вспышке COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, за прошедшие выходные в структуре МВД заразились 294 правоохранителя.

"За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым антирекордом. Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки зарегистрировано в Хмельницкой области (15), Луганской области (8) и в Киеве (35). С начала пандемии на COVID-19 заболел 6441 работник МВД, 5751 человек выздоровел, 16 правоохранителей умерли", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что за прошедшую неделю на COVID-19 заболели 1175 правоохранителей.

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Как стало известно, по состоянию на утро 5 октября в Украине подтвердили 3774 новых случая заражения коронавирусом (230 236 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 33 украинцев (4430 с начала эпидемии). За воскресенье выздоровели 1145 человек (101 252 с начала эпидемии). Напомним, с 5 октября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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